Потерпілий хлопчик у ДТП, яке влаштувала теща Притули і Хомутинніка не помер, а травмований перебуває в лікарні, - Нацполіція

Як переадет Цензор.НЕТ, про це написала в фейсбуці пресофіцер поліції Києва Оксана Блищик.



За її словами, інформація про смерть дитини, яку вже встигли поширити деякі ЗМІ, виявилася фейком.



"Не поширюйте фейкову інформацію щодо смерті хлопчика, який вчора постраждав у ДТП! Дитинка в лікарні, стан тяжкий!Будьте людьми! Водійку, яка збила маму із сином, затримали", - написала вона.

Як підтвердили OBOZREVATEL в "Охматдиті", хлопчик перебуває у відділенні хірургії.

Відзначимо, Сопельник вже обрано запобіжний захід. Шевченківський районний суд Києва призначив їй домашній арешт із забороною покидати місце проживання з 23:00 до 6:00 терміном до 22 жовтня.

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