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24.08.19 20:32

Це не наша вина, але вибачте, - Порошенко вибачився перед військовими за відсутність параду

П'ятий президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів до Дня Незалежності звернувся до українських воїнів і вибачився за відсутність військового параду.

Це не наша вина, але вибачте, - Порошенко вибачився перед військовими за відсутність параду

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Окрема подяка українським воїнам, нашим захисникам. Вибачте! Ще раз підкреслюю, це ж не наша вина. Вибачте, що без параду! Це помилка. Я твердо переконаний, що події сьогоднішнього дня яскраво довели, що цю помилку треба виправляти наступного року. Альтернативи немає", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 24 серпня в Києві відбувся Марш Захисників України - альтернативний офіційним урочистостям захід.

Зазначимо, організатори повідомили, що для участі зареєструвалися близько 10 тисяч осіб. Однак, за оцінкою кореспондента Цензор.НЕТ з місця події, в марші взяли участь близько 30 тисяч осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України взяли участь близько 50 тис. осіб, - Нацполіція

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