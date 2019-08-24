Притула підтвердив, що винуватиця ДТП, в якому постраждали жінка і дитина, - мати його дружини

Про це шоумен і волонтер Сергій Притула написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Останні кілька діб моє прізвище зачастило у новинних стрічках у зв’язку з ДТП за участю моєї тещі. Хочу прояснити пару моментів. І я особисто, і моя сім’я, максимально щиро співчуваємо родині, котра постраждала внаслідок недолугого керування автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "порішати" питання з суддями чи прокурорами. ... Для вас цей інцидент – це буденність, а для двох родин – трагедія. Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над "і", - зазначив Притула.

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Він заявив, що його сім'я готова "посильно долучитися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої родини, в разі, якщо ця родина буде готова прийняти подібну допомогу".

"Здоров'я дитини і мами - це основний пріоритет у цій ситуації", - зазначив Сергій Притула.

Нагадаємо, 22 серпня в Дарницькому районі Києва водій позашляховика наїхав заднім ходом на жінку з 9-річним сином. У поліції заявили про затримання і повідомленні про підозру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. За повідомленнями в ЗМІ, за кермом перебувала теща Сергія Притули Лілія Сопельник.