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24.08.19 23:57

Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП

23 серпня вперше за час новітньої історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому.

Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБ "Південне".

Уточнюється, що відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", спроектований КБ "Південне" та виготовлений на Південмаші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні випробували деталі нової ракети-носія "Циклон-4"

"Це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія "Циклон-4" - саме він буде працювати безпосередньо у космосі та виводити супутники в цільову точку", - йдеться в повідомленні.

Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали чудово, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ "Південне".

"Випробування визнано успішними!" - резюмують у КБ.

Вперше в новітній історії України проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому, - КБП 01

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