Найманці РФ 5 разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"24 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню... За минулу добу втрат із нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 4 обстріли: неподалік Мар'їнки, Павлополя і двічі неподалік Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл поблизу Новолуганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил із боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано", - додали в штабі.

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