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25.08.19 08:44

Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе

Глава Офісу президента Андрій Богдан не був присутній на урочистих заходах 23 та 24 серпня, оскільки відзначав весілля друзів у Сен-Тропе у Франції.

Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела "LB.ua".

23 серпня власниця юридичної фірми LCF Ганна Огренчук і юрист Андрій Довбенко святкували весілля. Офіційно шлюб було укладено ще в грудні минулого року, але урочистості влаштували зараз. За словами джерел, Огренчук вагітна.

Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе 01

Огренчук і Богдан були в Асоціації правників України.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський включив Огренчук до складу комісії, яка працюватиме над реінтеграцією Донбасу.

На сайті Андрія Довбенка зазначено адресу його офісу - КВЦ "Парковий". Саме там розміщувався штаб спочатку кандидата в президенти Володимира Зеленського, а потім і партії "Слуга народу".

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