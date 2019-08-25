Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела "LB.ua".

23 серпня власниця юридичної фірми LCF Ганна Огренчук і юрист Андрій Довбенко святкували весілля. Офіційно шлюб було укладено ще в грудні минулого року, але урочистості влаштували зараз. За словами джерел, Огренчук вагітна.

Огренчук і Богдан були в Асоціації правників України.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський включив Огренчук до складу комісії, яка працюватиме над реінтеграцією Донбасу.

На сайті Андрія Довбенка зазначено адресу його офісу - КВЦ "Парковий". Саме там розміщувався штаб спочатку кандидата в президенти Володимира Зеленського, а потім і партії "Слуга народу".