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25.08.19 09:09

Канада та Велика Британія проти повернення Росії до "Великої сімки"

Росію не можна повертати до складу G7 до того часу, поки вона не припинить агресію проти України.

Канада та Велика Британія проти повернення Росії до "Великої сімки"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в офісі глави уряду Канади.

Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністрів Канади Джастіна Трюдо і Великої Британії Бориса Джонсона.

"Прем'єр-міністри обговорили відносини з Росією та погодилися, що РФ не варто повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України", - розповіли у Трюдо.

Серед інших міжнародних тем, обговорених Трюдо і Джонсоном, була Венесуела, напруженість у Перській затоці і ситуація в Кашмірі. "Що стосується Гонконгу, то вони обидва підкреслили важливість свободи слова та зібрань", - зазначили в офісі глави уряду Канади.

Крім цього, під час розмови йшлося також про відносини між Канадою та Об’єднаним Королівством після виходу Великої Британії зі складу ЄС. "Обговорюючи Brexit і майбутнє торгівлі між Канадою і Великою Британією, прем'єр-міністри Трюдо і Джонсон підтвердили свій інтерес до забезпечення того, щоб громадяни і підприємці Канади і Об'єднаного Королівства і надалі отримували вигоду та процвітали від глибоких і продуктивних торговельних відносин. Вони домовилися про скору зустріч торговельних представників для роботи над досягненням цього результату", - запевнили у Трюдо.

Зазначимо, що зустріч Трюдо і Джонсона відбулась у рамках саміту лідерів країн "Великої сімки", який триває цими днями у французькому Біаріцці.

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