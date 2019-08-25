Зеленський привітав українських шахтарів із професійним святом, - Офіс президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Щоденна наполеглива праця й високий професіоналізм шахтарів є запорукою стабільної роботи вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, здатного задовольнити потребу національного товаровиробника у якісному енергоносії та забезпечити теплом і світлом кожну українську домівку", - йдеться у привітанні глави держави.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні перед шахтарями постають нові виклики і відповідальні завдання.

"Вірю, що в процесі реформування та оновлення галузі ми спільними зусиллями досягнемо енергетичної незалежності країни. Переконаний, що ваша мужність і відданість справі й надалі сприятимуть сталому соціально-економічному розвитку держави та підвищенню рівня добробуту наших громадян", - зазначив президент України.

Глава держави побажав шахтарям міцного здоров'я, миру, родинного благополуччя та вагомих трудових звершень.

"З нагоди Дня шахтаря президент вперше за останні роки відзначив українських гірників державними нагородами", - повідомили в пресслужбі.

Дивіться також: Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом. ФОТО