Поліція затримала 68 противників саміту "Великої сімки" у Франції, - AFP

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це повідомляє агентство "AFP".

Увечері в суботу, 24 серпня, противники саміту "Великої сімки" почали кидати каміння в силовиків, які заблокували їм прохід до мосту в містечку Байонна, що неподалік Біаріцца, де зустрічаються лідери G7. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ і водомети, постраждалих немає. Унаслідок сутичок правоохоронці затримали 68 осіб, 38 із них взяли під варту.

Водночас інші протести у сусідніх містах минули спокійно. Зокрема, протестна акція у містах Андай та Ірун з обох боків французько-іспанського кордону була мирною. За словами організаторів, у ній взяли участь 15 тисяч людей. Поліція повідомила про 9 тисяч учасників. Організатори мирної акції в Андаї повідомили у твітері, що, з огляду на велику кількість поліції, вирішили скасувати заплановані на неділю акції протесту в семи місцевостях поблизу Біарріца. Зазначається, що в акціях протесту брали участь антиглобалісти, екоактивісти та представники "жовтих жилетів".

Французька влада обмежила доступ до Біарріца, де триває саміт G7. На час його проведення до міста можуть потрапити лише місцеві жителі та робітники, які там працюють. Також до міста відправили близько 13,2 тис. поліцейських і жандармів та декількох прокурорів для охорони правопорядку.

Нагадаємо, вчора, 24 серпня, стартував саміт "Великої сімки" у французькому місті Біаріцц. Франція, яка цього року головує в G7, головним пріоритетом саміту визначила боротьбу з нерівністю.

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