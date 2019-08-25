Вандали пошкодили обладнання обсерваторії на горі Піп Іван. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародний науковий центр "Обсерваторія".
"22 серпня в обсерваторії на горі Піп Іван невідомі вчинили акт вандалізму. Вони залізли на мідний дах будівлі і пошкодили систему громовідведення", - йдеться в повідомленні.
"Туристи" поводилися зухвало і нахабно, не звертали уваги на чергових рятувального поста, які намагалися їх зупинити.
Збитки оцінено у 600 тис. гривень.
Наразі будівлю обсерваторії на горі Піп Іван закрито для відвідування туристами, оскільки ведуться ремонтно-реставраційні роботи з її відновлення.
Зазначається, що це не перший випадок вандалізму.
"Кілька років тому інші неадеквати також вилізли на мідний дах обсерваторії та пошкодили значну її частину. Після цього випадку була встановлена апаратура, яка дозволяє фіксувати неправомірні дії громадян на вершині гори", - заявили в обсерваторії.