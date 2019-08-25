Вандали пошкодили обладнання обсерваторії на горі Піп Іван. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародний науковий центр "Обсерваторія".

"22 серпня в обсерваторії на горі Піп Іван невідомі вчинили акт вандалізму. Вони залізли на мідний дах будівлі і пошкодили систему громовідведення", - йдеться в повідомленні.

"Туристи" поводилися зухвало і нахабно, не звертали уваги на чергових рятувального поста, які намагалися їх зупинити.

Збитки оцінено у 600 тис. гривень.

Наразі будівлю обсерваторії на горі Піп Іван закрито для відвідування туристами, оскільки ведуться ремонтно-реставраційні роботи з її відновлення.

Зазначається, що це не перший випадок вандалізму.

"Кілька років тому інші неадеквати також вилізли на мідний дах обсерваторії та пошкодили значну її частину. Після цього випадку була встановлена ​​апаратура, яка дозволяє фіксувати неправомірні дії громадян на вершині гори", - заявили в обсерваторії.

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