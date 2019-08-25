Трамп може запросити Путіна на наступний саміт "Великої сімки", - Bloomberg

Про це йдеться в публікації Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп каже, що "безумовно можливо", що він запросить Володимира Путіна як гостя на саміт "Великої сімки" в США наступного року, щоб створити точку дотику з іншими країнами", - повідомляє Bloomberg.

У неділю, 25 серпня, Трамп виступив у Біарріці (Франція) перед початком денної сесії G7.

"Раніше він закликав повністю повернути Путіна в те, що колись було "вісімкою", тоді як країни-члени блоку відмовилися прийняти реадмісію щодо Росії, яку вигнали з групи через її військові дії в Україні", - нагадали в Bloomberg.

"Я думаю, що набагато доречніше повернути Росію", - сказав він. Однак інші світові лідери висловилися проти цієї ідеї.

Читайте також: Трамп повторно виступив за повернення РФ у G7: "Я думаю, що Росія має бути частиною цього". ВIДЕО