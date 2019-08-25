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25.08.19 11:21

Богдан провів День Незалежності України на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Bihus.info", присутність Богдана зафіксували журналісти телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

"Весілля святкували в Сен-Тропе на півдні Франції. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності. І поки президент Володимир Зеленський приймав офіційні делегації і був присутній на параді в центрі міста, керівник його Офісу відпочивав на приватній яхті", - повідомляє "Bihus.info".

Зазначається, що обраниця Довбенка Ганна Огренчук та Богдан були в Асоціації правників України.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський включив Огренчук до складу комісії, яка працюватиме над реінтеграцією Донбасу.

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Богдан провів День Незалежності України на весіллі смотрящего за Мінюстом Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info 01
Богдан провів День Незалежності України на весіллі смотрящего за Мінюстом Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info 02

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