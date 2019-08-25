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25.08.19 12:12

Жодне розслідування, розпочате НАБУ, не розвалилося, - Ситник

Жодне розслідування, якими займається Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), ще не розвалилося. Про це заявив директор відомства Артем Ситник.

Жодне розслідування, розпочате НАБУ, не розвалилося, - Ситник

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Українського радіо".

"Справа ще жодна не розвалилась, бо жодне рішення не набрало чинності, жоден виправдувальний вирок не набрав чинності. І це лише перша інстанція", - сказав він.

На думку директора НАБУ, поява Антикорупційного суду дозволить правосуддю стати якіснішим.

"У цьому і була ідея створення Антикорупційного суду - і судді відбиралися іноземними експертами - що все ж таки правосуддя буде відрізнятися від того, коли судді керуються зовсім не законом, не доказами, а тими факторами, які зараз їх оточують", - підкреслив Ситник.

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