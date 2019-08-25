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25.08.19 13:33

Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 282 людини через відсутність документів. ІНФОГРАФІКА

Минулого тижня через відсутність документів у пропуску через лінію розмежування було відмовлено 282 особам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресцентр ООС.

"Минулого тижня в установленому порядку через лінію розмежування було оформлено 309,5 тис. громадян і 36,2 тис. транспортних засобів. Було відмовлено в пропуску через лінію зіткнення 282 особам через недоліки в документах, відсутність необхідного переліку документів", - йдеться в повідомленні .

Прикордонними нарядами було виявлено 31 паспортний документ України з ознаками часткової підробки.

Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 282 людини через відсутність документів 01

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"Також прикордонниками було оформлено 59 внутрішньо переміщених осіб, які через гуманітарну кризу та систематичне порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації змушені були покинути місця свого постійного проживання і шукати кращого життя на контрольованій українською владою території", - йдеться в повідомленні.

Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 282 людини через відсутність документів 02

Зазначається, що до адміністративної відповідальності в КПВВ на лінії розмежування було притягнуто 18 громадян за перетин державного кордону України з РФ у недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.

Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 282 людини через відсутність документів 03

Матеріали справ про адміністративні правопорушення складено щодо 3 іноземців, які порушили правила перебування на території України.

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Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 282 людини через відсутність документів 04
Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 282 людини через відсутність документів 05

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