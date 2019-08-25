Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.08.19 13:53

Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон

Президент Республіки Молдова Ігор Додон у привітанні до Дня Незалежності України повідомив, що хоче найближчим часом зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Для Республіки Молдова найважливішим пріоритетом був і залишається поступальний розвиток добросусідських, дружніх відносин з Україною за різними напрямками, заснованим на конструктивному і взаємовигідному партнерстві та довірі", - йдеться в повідомленні.

Також він підкреслив, що Республіка Молдова завжди підтримувала, підтримує і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Крім того, президент Молдови заявив, що хоче найближчим часом зустрітися із Зеленським.

"Розраховую на проведення найближчим часом двосторонньої зустрічі, на якій ми могли б обговорити весь спектр питань, що стосуються молдавсько-українських відносин", - підсумував Додон.

Читайте також: Молдова прискорює переговори щодо одержання газу з української ГТС

Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100