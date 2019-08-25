Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Для Республіки Молдова найважливішим пріоритетом був і залишається поступальний розвиток добросусідських, дружніх відносин з Україною за різними напрямками, заснованим на конструктивному і взаємовигідному партнерстві та довірі", - йдеться в повідомленні.
Також він підкреслив, що Республіка Молдова завжди підтримувала, підтримує і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.
Крім того, президент Молдови заявив, що хоче найближчим часом зустрітися із Зеленським.
"Розраховую на проведення найближчим часом двосторонньої зустрічі, на якій ми могли б обговорити весь спектр питань, що стосуються молдавсько-українських відносин", - підсумував Додон.