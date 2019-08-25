Один наш воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок обстрілу 25 серпня, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "25 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

На жаль, під час евакуації до медичного закладу один із наших побратимів від отриманих поранень помер.

Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних фахівців.

Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого".

Читайте також: Найманці РФ 5 разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС