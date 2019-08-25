У "справі Мартиненка" 18 нардепів і 3 міністри здійснювали безпосередній тиск на суддю, - Ситник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Українського радіо" заявив глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

"Я не хотів би говорити про корумпованість суддів, тут потрібно говорити ще і про незахищеність суддів перед певними процесами. Повернусь до справи Мартиненка. Коли слухався запобіжний захід, у залі судового засідання перебували 18 членів парламенту і три чинні міністри, чинили безпосередній тиск на суддю", - сказав Ситник.

Також він наголосив, що в таких умовах дуже важко здійснювати правосуддя.

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Як повідомлялося, 22 травня 2018 року САП направила в суд обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього парламентарія М.Мартиненка, а також Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця і Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) і "Енергоатом". Їм інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч .3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації)".

Зокрема, М.Мартиненку та В.Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" під час укладення та виконання контрактів із постачання обладнання для згаданого підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладення та виконання контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6,4 млн євро.

Крім того, М.Мартиненка, С.Перелому, Р.Журила, А.Сорокіна і В.Богданця звинувачують у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 мільйонів шляхом неправомірного укладення і подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.

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20 квітня 2017 року НАБУ і САП затримали Мартиненка за підозрою у справі про розтрату коштів ДП ​​"СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США.

22 квітня як запобіжний захід суд відпустив його на поруки 15 депутатів парламенту, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.

НАБУ підозрює Мартиненка у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу.

У січні 2018-го суд відмовився продовжувати покладені на колишнього народного депутата Миколу Мартиненка зобов'язання.

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