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25.08.19 14:46

У Мартиненка звинуватили Ситника в порушенні закону про презумпцію невинуватості у відповідь на заяви глави НАБУ про тиск на суддів

Директор НАБУ Артем Ситник продовжує незаконно піариться на згадуванні Миколи Мартиненка, порушуючи презумпцію невинуватості.

Про це заявила пресслужба ексдепутата, повідомляє Апостроф.

"Пан Ситник у публічних коментарях знову почав згадувати ім'я Миколи Мартиненка, без рішення суду подаючи його як нібито винного. Хоча судові слухання в суді першої інстанції показали, що доказову базу щодо Мартиненка було сфабриковано, захист аргументовано показав юридичну нікчемність всіх обвинувачень НАБУ", - йдеться в повідомленні.

У ексдепутата заявили, що "директор НАБУ дуже любить піар і прикриває ним свої провали. Він безцеремонно порушує презумпцію невинуватості та виходить за межі закону і своїх повноважень, коли бере на себе роль одночасно слідчого, прокурора і судді щодо Миколи Мартиненка".

"Пан Ситник радий служити будь-якій владі. Але директор НАБУ став токсичним, його не взяли  в жоден виборчий список. Проти нього розслідується низка справ про корупцію. Він є фігурантом американської справи про втручання у вибори президента США - і каже неправду, коли заперечує, що його допитувало ФБР... Тому Артем Ситник намагається за всяку ціну утриматися на посаді. Але за всі порушення закону, за фальсифікацію обвинувачень у "справі Мартиненка" рано чи пізно настане кримінальна відповідальність", - стверджують у Мартиненка.

Раніше глава НАБУ Артем Ситник заявив, що під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу екснардепу Миколі Мартиненку в залі суду перебувало 18 нардепів і три чинних міністри, які чинили "безпосередній тиск на суддю".

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