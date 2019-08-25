У першому півріччі 2019 року кількість підроблених гривень знизилася на чверть, - НБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Зокрема, кількість і сума підроблення банкнот гривні за перше півріччя 2019 року, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року, знизилися на 26% і 20% відповідно.

"Тому загалом кількість підроблених банкнот національної валюти є стабільно низькою", - йдеться в повідомленні.

Традиційно більшість (99%) вилучених з обігу в першому півріччі 2019 року підроблених банкнот гривні припадала на банкноти чотирьох номіналів: 500 грн (50% від загальної кількості вилучених підробок), 100 грн (24%), 200 грн (14%), 50 грн (11%).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становлять лише 1%.

Найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.

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