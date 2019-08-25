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25.08.19 15:24

Спецпредставник США Волкер зустрівся із Порошенком

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер провів робочу зустріч із п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Як завжди тепла і змістовна зустріч зі спеціальним посланцем США щодо України Куртом Волкером.

Я подякував йому за незмінну і тверду підтримку з боку Сполучених Штатів у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Також наголосив на передчасності та хибності розмов про запрошення Росії до участі у зустрічах країн групи "Великої сімки".

Для припинення російської агресії важливо ввести миротворчий контингент ООН на окуповану частину Донбасу та продовжити військово-технічну співпрацю України зі США. Також я підкреслив необхідність продовження боротьби за звільнення всіх українських заручників Кремля, зокрема Романа Сущенка, Олега Сенцова та 24-х полонених українських моряків".

Спецпредставник США Волкер зустрівся із Порошенком 01

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