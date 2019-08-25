"Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Взагалі-то кожна людина не має триматися за своє крісло. І взагалі це був наш внутрішній флешмоб. Якщо кожен член нашої команди, якщо він не впорається з якимсь завданням - не чекати від нього, нікого не вмовляти, а готовий відразу піти у відставку, тому заздалегідь пише заяву (про відставку. - Ред.), - я думаю, в цьому нічого страшного немає", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 2 серпня після скандалу з нібито звільненням за власним бажанням голови Офісу Президента Андрія Богдана чиновник заявив, що на самому початку роботи написав заяву про звільнення. "Заяву писав, всі писали", - сказав Богдан.

Того ж дня цю інформацію підтвердив сам президент Зеленський. Він зазначив, що може за необхідності показати суспільству заяви на звільнення від членів своєї команди.

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