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25.08.19 16:14

"Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана. ВIДЕО

Під час прийому на честь річниці Незалежності України Володимир Зеленський прокоментував відставку глави Офісу Президента Андрія Богдана, назвавши її "внутрішнім флешмобом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Взагалі-то кожна людина не має триматися за своє крісло. І взагалі це був наш внутрішній флешмоб. Якщо кожен член нашої команди, якщо він не впорається з якимсь завданням - не чекати від нього, нікого не вмовляти, а готовий відразу піти у відставку, тому заздалегідь пише заяву (про відставку. - Ред.), - я думаю, в цьому нічого страшного немає", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 2 серпня після скандалу з нібито звільненням за власним бажанням голови Офісу Президента Андрія Богдана чиновник заявив, що на самому початку роботи написав заяву про звільнення. "Заяву писав, всі писали", - сказав Богдан.

Того ж дня цю інформацію підтвердив сам президент Зеленський. Він зазначив, що може за необхідності показати суспільству заяви на звільнення від членів своєї команди.

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