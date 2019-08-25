Нацгвардійці зі стріляниною затримали п'яного громадянина, який намагався прорватися через блокпост під Маріуполем

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
"Під час несення служби на блокпосту, що розташований на східній околиці м. Маріуполя, військовослужбовці Національної гвардії України для перевірки документів зупинили автомобіль ВАЗ-21013. Під час спілкування з гвардійцями від водія було чути сильний запах алкоголю. Порушуючи вимоги військового наряду, громадянин К. намагався уникнути відповідальності та спробував прорватися через блокпост на транспортному засобі.
З метою припинення протиправних дій, старшим контрольного пункту було зроблено попередження голосом про застосування зброї та попереджувальний постріл вгору. Проте автомобіль продовжував рух у протилежному напрямку у бік населеного пункту Сопіно, збивши при цьому шлагбаум. Такі дії водія змусили військовослужбовців застосувати зброю для зупинки автомобіля, відкривши вогонь по колесах.
Громадянина К. було затримано та надано йому домедичну допомогу у зв’язку з травмуванням, а на місце події викликано слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу.
Наразі порушника передано співробітникам Національної поліції України м. Маріуполя