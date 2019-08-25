Нацгвардійці зі стріляниною затримали п'яного громадянина, який намагався прорватися через блокпост під Маріуполем

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Під час несення служби на блокпосту, що розташований на східній околиці м. Маріуполя, військовослужбовці Національної гвардії України для перевірки документів зупинили автомобіль ВАЗ-21013. Під час спілкування з гвардійцями від водія було чути сильний запах алкоголю. Порушуючи вимоги військового наряду, громадянин К. намагався уникнути відповідальності та спробував прорватися через блокпост на транспортному засобі.



З метою припинення протиправних дій, старшим контрольного пункту було зроблено попередження голосом про застосування зброї та попереджувальний постріл вгору. Проте автомобіль продовжував рух у протилежному напрямку у бік населеного пункту Сопіно, збивши при цьому шлагбаум. Такі дії водія змусили військовослужбовців застосувати зброю для зупинки автомобіля, відкривши вогонь по колесах.

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Громадянина К. було затримано та надано йому домедичну допомогу у зв’язку з травмуванням, а на місце події викликано слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу.



Наразі порушника передано співробітникам Національної поліції України м. Маріуполя