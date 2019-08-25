МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС.

У тесті зазначається: "Україна не визнає ці фейкові "вибори" та розглядає їх як чергову провокаційну спробу Російської Федерації легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованої грузинської території Абхазія.

Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії, Грузія, та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія.

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію до поваги й неухильного виконання норм і принципів міжнародного права та перегляду рішення щодо визнання "незалежності" так званих Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія".

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