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25.08.19 18:04

МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення під контролем Російської Федерації так званих "президентських виборів" на окупованій території Абхазії (Грузія) 25 серпня 2019 року.

МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС.

У тесті зазначається: "Україна не визнає ці фейкові "вибори" та розглядає їх як чергову провокаційну спробу Російської Федерації легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованої грузинської території Абхазія.

Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії, Грузія, та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія.

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію до поваги й неухильного виконання норм і принципів міжнародного права та перегляду рішення щодо визнання "незалежності" так званих Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія".

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