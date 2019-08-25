Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.08.19 18:30

Лідери G7 уповноважили Макрона вести діалог з Іраном

Лідери країн "Великої сімки" узгодили план спільних дій щодо Ірану. Про це повідомив у неділю, 25 серпня, президент Франції Емманюель Макрон, якому як президенту держави, що головує в G7, доручено передати Тегерану спільне послання "групи семи".

Лідери G7 уповноважили Макрона вести діалог з Іраном

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Як пояснив Макрон в інтерв'ю телеканалу LCI, документ містить опис "наших цілей".

За його словами, країни G7 прагнуть до того, щоб утримати Іран від недотримання угоди щодо його ядерної програми, а також зберегти можливість діалогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликали Росію та Китай до переговорів щодо ядерної зброї

Подробиці тексту послання "групи семи" Тегерану не повідомляються.

Напередодні, в перший день саміту G7, що відбуважтєя  у французькому місті Біарріц,  його учасники на переговорах щодо  Ірану погодилися, що не можна допустити розробки Тегераном ядерної зброї, пише dpa з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що не брав участі в обговоренні загального послання країн G7 Тегерану. Коментуючи повідомлення про це, Трамп зазначив, що якщо лідери інших країн хочуть вести переговори з Іраном, то "не можна їм це заборонити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон і Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100