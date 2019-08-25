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25.08.19 18:43

Обвалення моста в Харкові розслідують за двома статтями КК - службова недбалість і порушення правил експлуатації, - поліція

Поліція Харківщини почала кримінальне провадження за фактом обвалення частини автомобільного моста від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин.

Обвалення моста в Харкові розслідують за двома статтями КК - службова недбалість і порушення правил експлуатації, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"За  цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367(службова недбалість) та ч. 2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Санкціями статей передбачено покарання від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Нагадаємо, вранці 25 серпня в Харкові обвалився один бік мосту від ринку "Лоск" в бік селища Пісочин. В результаті події ніхто не постраждав.

Державне агентство автомобільних доріг України ( "Укравтодор") повідомило, що за попередніми даними аварійне руйнування частини шляхопроводу сталася через динамічний удар перевантаженої фури.

Транспорт спрямований  іншою частиною окружної дороги - Київ-Харків - Довжанський.

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