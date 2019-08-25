Апеляційна палата Антикорупційного суду дасть, сподіваюся, належну оцінку доказам у справі Труханова, - Ситник

Про це він сказав в ефірі Українського радіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут перша інстанція пройшла, але я не думаю, що вони встигнуть це "прогнати" в апеляційному суді Одеської області. 5 вересня не за горами, я думаю, що все-таки це не відбудеться, і апеляція буде слухатись вже в апеляційній палаті Антикорупційного суду, і там уже буде, сподіваюсь, дана належна оцінка цим доказам", — сказав він.

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Антикорупційний суд, створення якого передбачене законом про судоустрій і статус суддів від 2016 року, має почати роботу 5 вересня цього року.

Нагадаємо, суд повністю виправдав Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана й інших фігурантів у справі про продаж заводу "Краян", бо їхня провина не була доведена.

САП має намір оскаржити виправдувальний вирок, а НАБУ заявило про підтримку позиції САП. У САП вказали, що, на думку сторони звинувачення, детективи провели всебічне, повне і об'єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, зібрали безліч належних та допустимих доказів, які в своїй сукупності в повному обсязі доводять винуватість міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.