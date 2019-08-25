Суд звільнив від покарання двох підлітків, що напали на на табір ромів у Львові рік тому

Однак суд звільнив їх від відбування покарання (по 4,5 роки в'язниці) і призначив по 1,5 роки умовно, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Суд встановив, що учасники угруповання готувалися до нападу в гаражному кооперативі на вул. Трускавецькій. За день до нападу, яке відбулося 24 червня, вони приготували дерев'яні палиці, ножі, металеві труби, ланцюги і молоток. Також вони взяли маски, щоб приховати свої обличчя.

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Частина членів угруповання нападали на табір, а інші залишалися на підступах до нього, щоб повідомити про наближення людей.

У серпні 2019 року Пустомитівський райсуд Львівщини закінчив розглядати справу стосовно двох з 14 нападників - Андрія І. та Юрія Г., які навчаються в 11 класі ліцею ім. Івана Пулюя. В судовому вироку зазначено, що один з хлопців безпосередньо руйнував циганський табір металевою трубою і "виганяв ромів із займаної території", а інший "стояв на шухері". Їх звинувачували в хуліганстві із застосуванням зброї, що карається позбавленням волі від 3 до 7 років. Андрій І. та Юрій Г. уклали угоду про визнання провини з прокурором.

Тому суддя Пустомитівського райсуду Львівщини Євген Данилов визнав Андрія І. та Юрія Г. винними в хуліганстві і призначив покарання у вигляді 4,5 років в'язниці кожному, однак звільнив їх від відбування цього покарання, призначивши по 1,5 роки умовно. Протягом цього часу вони мають періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Справи інших 12 нападників, троє з яких звинувачуються в навмисному вбивстві, продовжують розглядати в суді.

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Нагадуємо, в ніч з 23 на 24 червня 2018 року група підлітків, яким керував 20-річний організатор, напала на ромський табір поблизу Львова. Агресивні юнаки були озброєні ножами, металевими трубами і ланцюгами. Під крики "Забирайтеся звідси геть!" вони били ромів, серед яких були жінки і діти.

В результаті нападу зазнав смертельних поранень 24-річний чоловік. Потрапив до лікарні з ранами грудної клітини та правого плеча 19-річний юнак, а жінці і 10-річному хлопчикові, які теж постраждали від дій нападників, медики надали допомогу на місці.

Проти нападників порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Затримані можуть бути позбавлені волі на строк до 15 років або довічно. Були затримані вісім осіб, причетних до цього злочину. Встановлюють причетність інших.

Як прокоментували правоохоронці, нападники належать до угруповання "Твереза ​​і зла молодь", яке пов'язують з неонацистським рухом Misanthropic Division.