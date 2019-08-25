Нову "надмасивну" ракетну установку успішно випробували в КНДР

За даними Центрального телеграфного агентства Кореї, випробування відбувалися 24 серпня під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зазначається, що ракетна установка є "надмасивною". Подробиці про озброєння не розкриваються.

Нагадаємо, вранці 10 серпня Північна Корея провела чергові ракетні випробування у на знак протесту проти спільних військових навчань США та Південної Кореї. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав ці запуски ракет "урочистим попередженням" щодо спільних південнокорейсько-американських військових навчань.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин вибачився за випробування ракет малої дальності.

А в ЄС засудили нещодавні ракетні випробування КНДР.

При цьому в серпні Північна Корея провела вже кілька ракетних запусків, останній — 24 серпня, в бік Японського моря. У зв'язку з цим Японія висловила рішучий протест і заявила про порушення резолюцій Собвезу ООН.

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