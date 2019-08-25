ВС задовольнив позов кандидата від "Слуги народу" Д'яченко та скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд ухвалив 24 серпня за позовом кандидата в депутати у цьому окрузі від "Слуги народу" Наталії Д'яченко , передає Цензор.НЕТ.

"Визнати протиправним та скасувати протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі 198 від 21 серпня 2019 року", - говориться в рішенні суду.

Суд також зобов'язав ЦВК продовжити дії з встановлення результатів виборів в окрузі 198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 6 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.

Як повідомлялося, Верховний суд 12 серпня визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня. Крім того, були визнані протиправними дії ЦВК, і комісію зобов'язали продовжити встановлювати результати виборів в окрузі з урахуванням постанов Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 серпня і 10 серпня.

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При цьому в ЦВК зазначили, що постановою Великої палати Верховного суду від 17 серпня рішення Верховного суду від 12 серпня в частині визнання протиправними дій ЦВК з встановлення результатів виборів в окрузі №198 було скасовано з прийняттям нового рішення, яким у задоволенні цієї позовної вимоги відмовлено. В іншій частині рішення Верховного суду від 12 серпня залишено без змін.

ЦВК проаналізувала це рішення Верховного суду, а також рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 25 липня, 3 і 9 серпня, які були залишені в силі постановами Шостого апеляційного адмінсуду про відмову в задоволенні позовів кандидата в народні депутати в окрузі 198 від "Слуги народу" Наталії Д'яченко та кандидата від партії "Сила і честь" Миколи Сташука до окружної комісії №198.

"На підставі проведених дій ЦВК дійшла висновку, що постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 серпня і від 10 серпня 2019 роки не можуть вплинути на встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України в окрузі № 198. З урахуванням цього, комісія постановила врахувати зазначені постанови Шостого апеляційного адміністративного суду при продовженні дій для встановлення зазначених результатів виборів", - зазначалося в повідомленні ЦВК від 21 серпня.

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Зі свого боку, в команді кандидата від партії "Слуга народу" Д'яченко тоді підкреслили, що ЦВК проігнорувала низку судових рішень.

"ЦВК посилається на рішення, в яких було відмовлено позивачу, а ті, де суд задовольнив позови і зобов'язав ОВК та ЦВК відновити виборчий процес і встановити результат, виконавши ці рішення, зокрема, перерахунок у більшості дільниць - ні", - вказали в штабі кандидата.