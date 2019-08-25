NASA розслідує підозру на перший злочин, скоєний в космосі

Американське космічне агентство NASA розслідує випадок, який може бути першим злочином, вчиненим у космосі, пише Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Американській астронавтці Енн Макклейн закидають звинувачення у крадіжці ідентичності та неправомірному доступі до фінансових даних її дружини під час шестимісячного перебування на борту Міжнародної космічної станції (МКС), повідомляє видання Тhe New York Times.

Подружжя перебуває у процесі розлучення. На початку 2019 року дружина астронавтки Саммер Ворден подала скаргу до Федеральної комісії з торгівлі, а її родичі надіслали ще одну заяву до Генерального інспектора NASА після того, як жінка дізналась, що МакКлейн отримала доступ до її банківського рахунку без її дозволу.

Водночас адвокат астронавтки запевняє, що її клієнтка не порушувала закон і слідкувала за даними банківського рахунку під час перебування на борту МКС, щоб мати інформацію про спільні фінанси подружжя. За словами адвоката, це ж саме Макклейн робила і під час стосунків пари.

За даними видання, слідчі NASA зв'язалися з двома жінками. Тим часом у Федеральній комісії з торгівлі Саммер Ворден, за її словами, ще не відповіли.

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