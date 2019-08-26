Другий пакет санкцій США проти РФ у справі Скрипалів набув чинності

5 серпня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США повідомило, що друга частина антиросійських санкцій за звинуваченням в застосуванні хімзброї в британському Солсбері набуде чинності 26 серпня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пізніше, 23 серпня, держдеп США підтвердив інформацію щодо термінів реалізації другого пакету антиросійських санкцій.

Перші санкції стосовно Росії за недотримання Закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю (CBW Act) були введені рік тому. Для другого етапу санкцій за законом CBW Act потрібно було вибрати мінімум три заходи з шести, перерахованих у законі.

В результаті США зупинилися на таких трьох заходах: Вашингтон виступатиме проти видачі всіх кредитів чи іншої фінансово-технічної допомоги Росії з боку міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк і МВФ; США посилять ліцензування при продажу РФ низки товарів і технологій; заборонять американським банкам брати участь у первинному ринку валютного суверенного боргу Росії і видавати кредити уряду РФ.

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Як повідомлялося, нові санкції США не зачіпають російські держкомпанії, а також вторинний ринок суверенного боргу, номінованого не в рублях (на борг в російській валюті обмеження не поширюються). Ці винятки пом'якшують ефект санкцій, зазначають аналітики дослідницько-консалтингової компанії Eurasia Group.

"Цей крок (новий пакет санкцій, – ред.) істотно знижує шанси на те, що "яструби" в Конгресі проведуть більш жорсткі санкції щодо суверенного боргу РФ, навіть якщо найзапекліші з них вважатимуть вжиті заходи недостатніми", - цитує Bloomberg аналітичну записку Eurasia Group.