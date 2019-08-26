Один український воїн загинув, ще троє дістали поранення на Донбасі. За добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

п’ять разів у районі Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Мар’їнки – з автоматичного гранатомета;

у районі Авдіївки – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Троїцького – з автоматичного гранатомета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Шумів з напрямку району Шахта 6-7 – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї;

в районі Золотого-4 з напрямку Золотого-5 – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Південного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Протягом минулої доби в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє військовослужбовців дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців не зафіксовано.

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