У Кремлі підтвердили "опрацювання" нової зустрічі в нормандському форматі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время", про це повідомляють російські ЗМІ.
"Можливість організації такого саміту дійсно опрацьовується, але перед цим має бути проведена доволі велика домашня робота", - заявив Пєсков.
Раніше про підготовку зустрічі заявив президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Нормандська четвірка, або Нормандський формат - дипломатична група високопоставлених представників чотирьох країн (України, Німеччини, Франції та Росії). Її метою є стабілізація ситуації на Донбасі і виконання Мінських угод. Зустрічі проводяться як на рівні глав МЗС, так і на рівні очільників держав.