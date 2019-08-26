Дев'ятеро цивільних, серед яких троє дітей, загинули через авіаудари РФ у Сирії, - Anadolu

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє турецьке державне новинне агентство Anadolu, посилаючись на організацію з цивільної оборони "Білі шоломи".

За даними активістів, серед загиблих – троє дітей.

Туреччина і Росія домовилися у вересні минулого року перетворити Ідліб на зону деескалації, де акти агресії прямо заборонені. Однак сирійський режим і його російські союзники почали наступ на позиції повстанців у цьому регіоні.

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Зараз у зоні деескалації проживає близько чотирьох мільйонів мирних жителів, в тому числі сотні тисяч людей, які мігрували сюди з інших регіонів країни.

Як повідомлялося, в Сирії військова авіація режиму Башара Асада влаштувала бомбардування в частині провінції Ідліб, через яку проходила колона армії Туреччини.