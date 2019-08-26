У Трампа з лідерами G7 стався конфлікт через Росію, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За інформацією видання, конфлікт стався ввечері в суботу, 24 серпня, під час вечері на офіційному відкритті саміту.



Трамп наполягав на тому, що Росії слід повернутися в G7, але з усіх лідерів G7, які були за столом, його підтримав лише прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який іде у відставку.

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Зі свого боку прем'єр Японії Сіндзо Абе зберігав нейтралітет. Проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і голова Європейської ради Дональд Туск.

"На цьому моменті ситуація почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася співтовариством ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому", - розповів європейський дипломат.

Трамп, своєю чергою, наполягав, що для обговорення питань Ірану, Сирії й КНДР необхідна присутність Росії.



Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".