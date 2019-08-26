Трюдо і Меркель обговорили підтримку України і наголосили на важливості проведення реформ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йшлося під час розмови прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка відбулася в рамках саміту лідерів країн G7 у французькому Біаріцці.

"Прем’єр-міністр та канцлер обговорили підтримку України та наголосили на важливості реформ, відзначивши значний мандат щодо цього, наданий після президентських та парламентських виборів", - розповіли в офісі глави уряду Канади.

У відомстві додали, що серед порушених тем був також Іран та стрімкі зміни клімату у світі. "Двоє лідерів обговорили обов’язковість боротьби зі змінами клімату. Вони висловили занепокоєння пожежами на Амазонці, та визнали цю проблему міжнародною кризою, яку слід вирішувати у рамках G7", - зазначили у Трюдо.

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Нагадаємо: за інформацією WP, на саміті Великої сімки у Франції обговорювалося питання повернення до формату G8 за участі РФ, однак лідери Канади, Німеччини, Великобританії та Японії виступили проти цього.