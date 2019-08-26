Нагляд за державними банками, боротьба з монополіями і ринок землі, - глава Світового банку Малпасс порадив, як розвивати українську економіку

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала Ольга Євстигнєєва, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість непрацюючих кредитів в українських державних банках понад 50%. Необхідний надійний нагляд за державними банками.

Варто подолати монополії на ринках, провести анбандлінг Нафтогазу і здійснити приватизацію держпідприємств. Один олігарх контролює групу компаній, яка виробляє понад 80 відсотків вітчизняної продукції для декількох різновидів мінеральних добрив.

Україні необхідно ефективніше фінансове посередництво для збільшення інвестицій приватного сектора. Капітал потрібно направляти в найбільш продуктивний бізнес, а не в інтереси олігархів.

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Також потрібно ввести прозорий ринок землі, для захисту прав землевласників, залучення інвестицій для збільшення продуктивності сектору за рахунок механізації і зрошення", - порадив Україні Малпасс.







