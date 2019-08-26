Найманці РФ як і раніше здійснюють більшу кількість обстрілів, - Бутусов про дані ОБСЄ щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі. ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував порівняльні дані щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі згідно з офіційними рапортами спостережної місії ОБСЄ.

"Ясна річ, це не повна інформація про хід бойових дій, місія ОБСЄ фіксує далеко не всі і контролює далеко не всі, але тенденція очевидна. Варто зазначити, що інтенсивність перестрілок після початку чергового перемир'я значно скоротилася", - зазначив журналіст.

"Однак противник як і раніше здійснює більшу кількість обстрілів - і це при тому, що українські війська за чисельністю перевершують противника в 2-2,5 раза, тобто саме наші мали б частіше вести вогонь. У Станиці Луганській українські війська провели розмінування зони, яка межує із пунктом пропуску на підірваному мосту, в односторонньому порядку. Росіяни розмінування своєї ділянки на своєму боці моста не проводять взагалі", - констатував Бутусов.

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