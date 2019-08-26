Понад 3 тис. осіб були незаконно позбавлені свободи й утримувалися в спеціальних таборах найманців РФ на Донбасі, - військова прокуратура

Понад три тисячі осіб були незаконно позбавлені волі й утримувалися в спеціально створених таборах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Такі дані озвучила Головна військова прокуратура, пише "Главком" із посиланням на постанову Печерського райсуду Києва від 4 липня, передає Цензор.НЕТ.

Серед арештантів "Л/ДНР" переважали військовослужбовці Збройних Сил України та інших воєнізованих формувань і правоохоронних органів, цивільні особи, в тому числі журналісти, волонтери, місцеве цивільне населення.

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Слідство стверджує, що майже всі полонені, у порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаної від 04.11.1950, зазнавали жорстоких тортур, побиття, катувань. Зокрема, бранці утримувались у непридатних для цього приміщеннях, позбавлялись харчування, води, можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги.



Наразі військова прокуратура продовжує розслідування за фактами розв’язання та ведення представниками влади Російської Федерації агресивної війни проти України з метою зміни меж її території, а також вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" широкомасштабних та систематичних порушень законів і звичаїв ведення війни (ч.ч. 1, 2 ст. 146; ч. 1 ст. 115; п. 1 ч.2 ст. 115; ч. 3 ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/stala-vidoma-kilkist-lyudey-kotri-proyshli-cherez-tabori-ldnr-620152.html