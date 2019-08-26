Після зимових канікул парламент може перейти на систему "Рада-4", що передбачає голосування за відбитком пальців, - Стефанчук

Про це сказав журналістам представник Президента України у ВР, обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук у понеділок перед початком засідання підготовчої групи по роботі Верховної Ради України ІХ скликання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми уже зараз ведемо переговори з Інститутом прикладної математики (Інститут прикладної математики і механіки НАН України - ред.), який відповідає за усі ці речі, і з юридичними (службами - ред.), які повинні підготувати зміни до регламенту, які дадуть можливість голосувати народним депутатам з використанням цієї системи. Я думаю, що десь упродовж пів року, а це не від нас залежить, це питання технічне, бо його треба розробити, сертифікувати, впровадити, завести до Верховної Ради, дуже сподіваюся і наперед не говорю, але думаю, що за зимові канікули ми зможемо перейти на абсолютно нову систему функціонування", - сказав Стефанчук.

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За його словами, нині парламентаріям пропонують увести сенсорну кнопку, строк експлуатації якої збіг у 2008 року. Крім того, у регламенті ВРУ немає положень, які стосуються голосування завдяки цьому механізму, і це треба виправляти. "Сьогодні ми уже ставимо питання про запропонування "Рада — 4", бо "Рада-3" сенсорна кнопка, то це реакція на тепло, а коли ми говоримо про "Раду-4", ми повинні говорили про реакцію на відбиток пальця", - пояснив представник глави держави в парламенті.