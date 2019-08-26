Жахлива ДТП на трасі Київ-Чоп за участю 4 автомобілів: двоє людей загинули на місці, шестеро, серед яких двоє дітей, госпіталізовано

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА в Fаcebook.

25 серпня, близько 23:05 год,. на 644 км + 950 м автодороги М-06 "Київ-Чоп", поблизу смт. с. Верхнє Синьовидне Сколівського району водій 1978 року народження, керуючи автомобілем VOLKSWAGEN POLO, рухаючись в напрямку м. Київ, зупинився, пропускаючи поперед транспортний засіб, який здійснював поворот наліво на АЗС, позаду нього зупинився житель м. Мукачево 1998 року народження на автомобілі SKODA SUPER B, а позаду цих автомобілів житель смт Верхнє Синьовидне 1979 року народження, керуючи автомобілем AUDI Q7 скоїв зіткнення з автомобілем SKODA SUPER B, який інерційним рухом зіткнувся з автомобілем VOLKSWAGEN POLO. Після удару автомобіль AUDI Q7 розвернуло на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем DAEWOO LANOS під керуванням жителя м. Київ 1969 року", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водій позашляховика, здаючи назад, переїхав жінку з дитиною у дворі будинку в Києві. ВІДЕО камер спостереження

За даними відомства, унаслідок ДТП 2 пасажири автомобіля DAEWOO LANOS загинули на місці пригоди, 6 осіб, серед яких 2 дітей (2007 і 2016 народження) з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в Сколівську ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.