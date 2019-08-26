"Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Парахоботіки узбагойтесь)))

У вільний від роботи час, куда хочу туди іду,-

Хочу на весілля в Сан Тропе

Хочу на фронт в Пески)))

Принципово - не красти (но цього Вам не понять)", - заявив Богдан (стиль і орфографія збережені. - Ред.), прикріпивши до повідомлення пост про його відвідуванні Пісків на Донбасі в серпні 2015 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Богдан провів День Незалежності України на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Богдан провів День Незалежності України на весіллі смотрящого за Мін'юстом Довбенка в Сен-Тропе. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності. За інформацією журналістів Bihus.info, Андрію Довбенку приписують вплив на кадрові призначення і "вирішення питань", зокрема з державними реєстраторами, у виконавчій службі і з продажем арештованого майна. Його обраниця - юристка Ганна Огренчук. Кілька тижнів тому вона була призначена в комісію з питань правової реформи. Крім Андрія Богдана, на весіллі Довбенка був присутній забудовник Андрій Вавриш.