Російські тюремники скоротили побачення кримськотатарського політв'язня Абдуллаєва через окремі слова рідною мовою, - "Кримська солідарність"

Побачення відбувалося 23 серпня. За словами дружини Теймура Абдуллаєва, з визначених двох годин, вони змогли поспілкуватися лише одну годину, пише "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Побачення з чоловіком мало відбутися о 13:00. В СІЗО мене покликали о 15 хвилин на другу. Хвилин через 10 нам постукали в скло, зробили зауваження у зв'язку з тим, що Теймур між словами, або пропозиціями вживав слова рідною кримськотатарською мовою. Вдруге, через хвилин 15, в мою кабіну увійшла дівчина, сказавши, що зараз перерве побачення з тієї причини, що ми розмовляємо не російською мовою", - розповіла жінка.

Аліме Абдуллаєва стверджує, що "розмова не була повністю кримськотатарською мовою, використовувалися слова або пропозиції кримськотатарською мовою частково".

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