Виходить книга оповідань Сенцова, написаних уже в російському ув'язненні

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє "Видавництво Старого Лева".

""Маркетер" — збірка малої автобіографічної прози Олега. Автор розповідає в ній здебільшого про свої студентські роки: складання іспитів, будні в гуртожитку і на квартирах, нестримні веселощі, безгрошів’я — звичні складові життя молоді, яка здобуває знання. Початок дев’яностих. Зміна цінностей. Руйнування стереотипів. Становлення. Загартовування душі й характеру. Любов, дружба, виживання і бізнес... Вдумливий та уважний читач знайде все це у новій книжці Олега Сенцова. Переклад українською мовою, який зробив Олег Осока, поданий поруч із оригіналом. Оформили збірку Оксана Йориш та Назар Гайдучик", - йдеться в повідомленні.

За словами виконавчої директорки Українського ПЕН Тетяни Терен, "якщо оповідання, що ввійшли до збірки "Жизня", були написані Олегом близько 10 років тому, то тексти для "Маркетера" – це проза, яка вже з’явилася під час його ув’язнення. Це друга частина автобіографічної трилогії, в якій Олег повертається у своє студентське минуле, і знову йому вдається написати не лише про себе, а й про всіх нас, хто жив і шукав себе в той час. Неможливо насправді уявити, як можна творити в колонії, але писання для Олега сьогодні є великою підтримкою. Водночас кожна його нова книжка – це можливість нагадати нам і світу не лише про долю Олега, а й про справи всіх українських заручників Кремля. Так література стає сильним інструментом правозахисту".

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Головна редакторка "Видавництва Старого Лева" Мар'яна Савка зауважує: "Вже 5 років Олег Сенцов перебуває в ув’язненні. Ми знаємо, яке тривале голодування він витримав і не зламався. І те, що у в'язничних стінах він пише прозу – це свідчення великої мужності, сили духу і постійної роботи над собою. Олег ніби робить ревізію свого життя, згадує свою юність і часи формування характеру, становлення себе як особистості. Ці оповідання дуже біографічні, а поза життям самого героя оповідань постає непривабливо сувора доба на зламі двох суспільних ладів, на зламі цінностей".