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26.08.19 13:11

Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук

Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді IX скликання Руслан Стефанчук підтвердив наміри "Слуги народу" скоротити кількість народних депутатів.

Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, Стефанчук нагадав, що скорочення кількість депутатів  це одна з обіцянок під час виборчої кампанії.

"Ми протягом вихідних працювали над законопроєктами ... З приводу цього законопроєкту (Про зменшення кількості депутатів, - ред.). Я вам анонсував, що ми будемо вносити багато змін в Конституцію, які будуть відповідати програмі нашої партії. Ми це обіцяли - і ми це виконаємо. Ми обіцяли і питання скорочення депутатів, ми обіцяли скасування депутатської недоторканності", - сказав Стефанчук.

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