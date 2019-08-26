Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це заявив обраний нардеп від "Слуги народу", претендент на посаду голови парламентського комітету з питань податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев. За його словами, така система - одна з законодавчих ініціатив, підготовлена новообраними нардепами.

"Серед перших - це е-чек і "кешбек". Нещодавно Мінфін опублікував цю ініціативу: якщо мені не видають чек або видають фальшивий (я його можу перевірити онлайн), я оповіщаю про це податкову й отримую повернення вартості (кешбек) своєї покупки. А підприємець платить 200% штрафу. Тобто ми підключимо всіх громадян України до контролю за розрахунково-касовими операціями", - заявив Гетманцев.

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За його словами, для ризикових галузей механізм "кешбеку" планують ввести з 1 січня 2020 року, а для інших - ще через рік.