Заступник генпрокурора Кізь написав Канаді про відсутність підстав для санкцій проти Портнова. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, у розпорядженні НВ опинився цей документ.

ГПУ відправила листа в посольство України в Канаді і в Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, в якому повідомляє, що станом на 29 липня 2019-го року щодо Андрія Портнова не проводиться досудових розслідувань і що Портнов не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.

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"З огляду на вищевикладене, юридичні підстави для перебування Портнова Андрія Володимировича, 27.10.1973 року народження, в Списку до Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна)від 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, відсутні".

Лист підписав заступник генерального прокурора України Сергій Кизь.

Канада ввела санкції проти соратників експрезидента Віктора Януковича, включно з Портновим, ще в 2014-му році. У 2019 санкції проти нього і ще 15 соратників експрезидента Віктора Януковича уряд Канади продовжив ще на 5 років.

"Цим рішенням заморожуються всі активи фігурантів, виявлені в Канаді. Уряд також забороняє будь-кому в Канаді, а також канадським громадянам незалежно від місця їх перебування: вступати в майнові відносини з особами, на яких накладено санкції, вести з ними фінансові розрахунки, надавати фінансові послуги.

У пояснювальних документах до рішення йдеться, що воно покликане надати додатковий час Україні для завершення кримінальних розслідувань та внесення формальних прохань про правову допомогу; гарантувати, що присвоєні активи залишаються замороженими і фігуранти списку зможуть понести відповідальність; сигналізувати канадську підтримку відповідальності, верховенству права та демократії в Україні", — заявляла канадська сторона, продовжуючи санкції.

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Тепер же ГПУ своїм листом повідомляє, що юридичних підстав для продовження санкцій проти Портнова немає.

На початку серпня 2019 року адвокат і сестра Портнова Олена Ісаєвська заявила, що суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк задовольнив позов Портнова про захист честі і гідності та вирішив стягнути з державного бюджету майже 7 мільйонів гривень на користь Портнова за нібито завдані збитки його репутації.

За словами адвоката Портнова, йдеться про санкції уряду Канади на підставі листа прокуратури від березня 2014 року, в якому нібито викладені неправдиві дані про причетність Портнова до порушень закону.

Андрій Портнов — колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича, він курирував правові питання.

Після подій 2013−14 року і втечі Януковича Портнов втік з України і осів в Австрії. У другій половині травня 2019 року, після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента, Портнов повернувся в Україну. У команді Зеленського ще в квітні заперечували будь-які зв’язки Портнова зі штабом тоді ще не обраного президента.