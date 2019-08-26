Підготовча група проголосувала за створення тимчасової спецкомісії з питань ветеранів, її очолить Яна Зінкевич, - Герасимов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив обраний народним депутатом від партії "Європейська Солідарність", глава фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді VIII скликання Артур Герасимов.

"Сьогодні підготовча підгрупа проголосувала попередньо за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Її керівницею була одноголосно обрана представниця "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич", - сказав Герасимов журналістам у понеділок у Києві.

Як повідомлялося, підготовча депутатська група проголосувала в цілому пропозицію про формування 23 комітетів у Верховній Раді 9-го скликання. Серед них - комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (у Верховній Раді 8-го скликання був комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю).

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