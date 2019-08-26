Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.08.19 15:25

Меркель на зустрічі з Трампом: Я хочу бачити проведення переговорів між Зеленським і Путіним щодо Донбасу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за проведення переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Меркель на зустрічі з Трампом: Я хочу бачити проведення переговорів між Зеленським і Путіним щодо Донбасу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Меркель заявила під час двосторонньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у межах саміту "Великої сімки" у французькому місті Біарріц.

"Я хочу бачити проведення переговорів між новим українським президентом Зеленським і російським президентом. Ми хочемо побачити прогрес щодо Мінських угод", - заявила Меркель і додала, що за президентства Зеленського вже вдалося досягти невеликого поступу.

Читайте також: Трюдо і Меркель обговорили підтримку України і наголосили на важливості проведення реформ

"І я думаю, ми маємо спробувати просунутися далі у найближчі декілька місяців. Я в будь-якому разі маю інтерес добитися урегулювання у цьому питанні. Це є великою проблемою, а ми маємо достатньо проблем у світі", - наголосила Меркель.


Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100