В Одеській області товариш по службі застрелив морпіха-строковика.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую, вбивство скоєно в пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, в селі Дачне Біляївського району Одеської області.

Трагедія сталася близько 11:30 25 серпня. За даними слідства, матрос С., перебуваючи в добовому наряді на КПП на території військової частини, скоїв один постріл з автомата Калашникова в сторону свого товариша по службі - матроса К. Від наскрізного поранення голови останній помер на місці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік до смерті побив свою дружину лопатою в одному з районів Києва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уже відомо, що обидва морпіхи в момент стрілянини були тверезі.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115УК (умисне вбивство). Зараз співробітники поліції і військової прокуратури з'ясовують мотив і обставини злочину.